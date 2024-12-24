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Опубликован список Xiaomi, Redmi и Poco с обновлением до HyperOS 2 в январе

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В январе 2025 года начнется обновление до HyperOS 2 для смартфонов и планшетов от Xiaomi, Redmi и Poco. Разработчики сообщили об этом через официальные аккаунты в китайской соцсети Weibo.

Опубликован список Xiaomi, Redmi и Poco с обновлением до HyperOS 2 в январе

Первыми устройствами, которые получат новую прошивку, станут флагманы Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13, а также модели Redmi K60 Ultra и Redmi Turbo 3. В этом же месяце обновление будет доступно для Redmi K60 и K60 Pro.

Также в начале 2025 года HyperOS 2 смогут установить владельцы складного Xiaomi MIX Fold 3, планшетов Xiaomi Pad 6 Max 14 и Redmi Pad Pro, а также смартфонов серии Redmi Note 14. Однако сроки обновления могут варьироваться для международного рынка.

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