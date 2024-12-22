Стали известны обновления в HyperOS от Xiaomi на базе Android 16

Xiaomi готовится представить свою новую операционную систему HyperOS, основанную на Android 16, и пользователи ожидают множество улучшений.

Ожидается, что HyperOS предложит улучшенную производительность, безопасность и более удобный пользовательский интерфейс.

Одним из ключевых нововведений будет поддержка адаптивной частоты обновления, которая обеспечит более плавное отображение и уменьшит расход батареи. Также в Android 16 улучшена анимация навигации с помощью жестов, что сделает использование устройств более комфортным.

Безопасность Wi-Fi тоже станет лучше благодаря новому протоколу 802.11az, который повысит точность определения местоположения и обеспечит защиту данных. Пользователи смогут разблокировать устройства с помощью Wi-Fi-сигналов, не беспокоясь о безопасности.

HyperOS также предложит более удобные объединённые уведомления, которые помогут организовать оповещения и уменьшить загромождение экрана. Вернётся функция «Задержка уведомлений», которая позволит управлять частотой уведомлений от приложений.

Кроме того, Xiaomi улучшит конфиденциальность, внедрив более строгие протоколы управления разрешениями. Ожидаются и функции на основе искусственного интеллекта, которые сделают взаимодействие с устройствами ещё более интуитивным.