Опубликован список телефонов Xiaomi с поддержкой Android 10

Xiaomi официально пока не объявила, какие смартфоны получат Android 10, и ранее было сказано только за самые новые устройства.

Ситуацию исправил авторитетный сетевой информатор «Xiaomishka».

Он в своем Twitter аккаунте опубликовал список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые будут обновлены до актуальной версии мобильной операционной системы.

Инсайдер отметил, что это не полный список, так как в нем нет недавно представленных моделей.

Недавно «АСТЕРА» писала, что Xiaomi выпустит очень дешевый 5G-смартфон на базе MediaTek Dimensity 800.

