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Xiaomi выпустит очень дешевый 5G-смартфон на базе MediaTek Dimensity 800

12.05.2020 23:03

Xiaomi готовит еще одну новинку, причем по словам генерального директора компании, это будет очень интересный смартфон, за которым стоит следить.

Что это будет за аппарат пока неизвестно, но было сказано, что в его основе ляжет MediaTek Dimensity 800, а это недорогой чип с поддержкой сетей пятого поколения.

По данным сетевых информаторов, MediaTek Dimensity 800 ляжет в основу смартфона от бренда Redmi, тем более что скоро должен появится смартфон Redmi 9, а этот аппарат, как известно, уже есть на сайте производителя, но он еще не представлен.

Ожидается, что новый смартфон с MediaTek Dimensity 800 будет представлен до конца месяца, а его цена не превысить 210 долларов в базовой версии.

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