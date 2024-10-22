Опубликован неофициальный список смартфонов Samsung, которые получат Android 15

Устройства, выпущенные с Android 13, скорее всего, получат обновление до Android 15, так как Samsung предоставляет минимум два основных обновления ОС для большинства своих телефонов и планшетов.
Именно это взяли за основу портал sammobile, опубликовавший список устройств, которые обновятся до Android 15.
17 февраля 2024 года Google запустила Android 15, выпустив первую предварительную версию для разработчиков. Пользователи смартфонов и планшетов Samsung Galaxy интересуются, получат ли их устройства обновление до Android 15.
Ожидается, что Android 15 выйдет для устройств Galaxy в начале 2025 года вместе с обновлением One UI 7.0 от Samsung. Цикл разработки One UI 7.0 будет дольше, чем у предыдущих версий, поэтому владельцам Galaxy стоит запастись терпением.
Официальный список поддерживаемых устройств будет опубликован после выхода Android 15 и One UI 7. Однако можно составить неофициальный список, опираясь на предыдущие обновления.
В списке будет серия Galaxy S, начиная с Galaxy S21, а также серия Galaxy Z от Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Владельцы устройств серии Galaxy A также не будут обделены вниманием.
Среди этих устройств значатся:
- Galaxy A73
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE + 5G)
- Galaxy A14 (LTE + 5G)
- Galaxy A16 (LTE + 5G)
Серия Galaxy Tab:
- Galaxy Tab S10 +
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE +
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S9 + (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8 + (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)
Серия Galaxy F:
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Серия Galaxy M:
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15