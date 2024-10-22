Опубликован неофициальный список смартфонов Samsung, которые получат Android 15

Устройства, выпущенные с Android 13, скорее всего, получат обновление до Android 15, так как Samsung предоставляет минимум два основных обновления ОС для большинства своих телефонов и планшетов.

Именно это взяли за основу портал sammobile, опубликовавший список устройств, которые обновятся до Android 15.

17 февраля 2024 года Google запустила Android 15, выпустив первую предварительную версию для разработчиков. Пользователи смартфонов и планшетов Samsung Galaxy интересуются, получат ли их устройства обновление до Android 15.

Ожидается, что Android 15 выйдет для устройств Galaxy в начале 2025 года вместе с обновлением One UI 7.0 от Samsung. Цикл разработки One UI 7.0 будет дольше, чем у предыдущих версий, поэтому владельцам Galaxy стоит запастись терпением.

Официальный список поддерживаемых устройств будет опубликован после выхода Android 15 и One UI 7. Однако можно составить неофициальный список, опираясь на предыдущие обновления.

В списке будет серия Galaxy S, начиная с Galaxy S21, а также серия Galaxy Z от Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Владельцы устройств серии Galaxy A также не будут обделены вниманием.

Среди этих устройств значатся:

Galaxy A73

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE + 5G)

Galaxy A14 (LTE + 5G)

Galaxy A16 (LTE + 5G)

Серия Galaxy Tab:

Galaxy Tab S10 +

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9 FE +

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S9 + (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8 + (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)

Серия Galaxy F:

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Серия Galaxy M:

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

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