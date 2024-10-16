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Google сообщил о запуске обновлений до Android 15

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Компания Google сообщила о начале распространения обновления до Android 15 на смартфонах Pixel. Анонс был сделан на форуме Google’s German Pixel Community, но вскоре удален, хотя скриншоты успели разойтись по сети.

Обновление будет доступно пользователям в течение следующей недели. Android 15 будет выпущен вместе с октябрьским набором обновлений Pixel Feature Drop, что позволит пользователям получить новые функции и улучшения, не включенные в бета-версию. Обновление также коснется часов Pixel Watch.

Список поддерживаемых устройств включает Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro, Pixel 9, Pixel 8a, Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro и Pixel 6.

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