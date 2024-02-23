Oppo сертифицировала «спутниковую» версию смартфона Find X7

Устройство получило сертификат 3C в Китае под номером модели PHY120. Как ожидалось, этот сертификат подтверждает наличие поддержки спутниковой связи, а также поддержку 5G.

Также стало известно, что устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт, аналогично обычной версии Find X7 Ultra. Кроме того, ожидается поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

По остальным техническим характеристикам, вероятно, спутниковая версия будет аналогична стандартной Find X7 Ultra. Она оснащена 6,82-дюймовым изогнутым LTPO-дисплеем QHD+ с яркостью до 1600 нит.

Внутри устройства установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а объем оперативной памяти может достигать до 16 ГБ, а внутренняя память — до 512 ГБ.

Смартфон оснащен четырехкамерной системой, включая четыре 50-мегапиксельные камеры с большими сенсорами. Основная камера оснащена 1-дюймовым сенсором Sony LYT-900, а также есть сверхширокоугольный объектив для макро- и широкоугольной съемки.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки SUPERVOOC мощностью 100 Вт. Другие функции включают ColorOS 14 на базе Android 14, а также такие опции подключения, как NFC, WiFi 7 и Bluetooth 5.4.