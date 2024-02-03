OPPO Find X7 возглавил ТОП-10 Android-смартфонов за январь по версии AnTuTu

По последнему рейтингу производительности Android-смартфонов от разработчиков бенчмарка AnTuTu за январь текущего года, модель OPPO Find X7 с процессором MediaTek Dimensity 9300 заняла первое место.

В тесте она набрала впечатляющие 2 209 832 балла. На втором и третьем местах расположились iQOO 12 Pro и ASUS ROG Phone 8 Pro, оба оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3, набравшие соответственно 2 206 859 и 2 204 998 баллов.

Далее в рейтинге идут устройства на базе процессоров Qualcomm. OPPO Find X7 Ultra получил 2 147 068 баллов, iQOO 12 — 2 127 772 балла, OnePlus 12 — 2 110 580 баллов и Red Magic 9 Pro+ — 2 107 756 баллов.

Завершают топ-10 устройства с процессором MediaTek Dimensity 9300 и одинаковой конфигурацией памяти: iQOO Neo9 Pro (2 099 042), vivo X100 Pro (2 093 570) и vivo X100 (2 090 973).