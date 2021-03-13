OPPO показала как снимает первая мобильная камера-микроскоп в OPPO Find X3 Pro

В компании OPPO опубликовали несколько изображений, которые были созданы с помощью камеры смартфона OPPO Find X3 Pro.

Этот аппарат стал первым, в котором реализовали мобильную камеру-микроскоп. Какие снимки способна делать эта камера и показала компания. Например, на изображениях показали пиксели на экране и ворсинки на ткани.

То есть камера в аппарате способна делать снимки, демонстрируя самые мелкие детали. Напомним, что в OPPO Find X3 Pro установлен основной, широкоугольный и телефото модули, а также дополнительный датчик на 3 Мп с 60-кратным приближением.

В остальном смартфон является обычным флагманом, в котором есть процессор Snapdragon 888, быстрая зарядка, защита по стандарту IP68, AMOLED-экран с частотой обновления и другое. На европейском рынке новинку оценили в 110 тыс. рублей в эквиваленте.