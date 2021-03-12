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Oppo Find X3 Pro стал самым необычным смартфоном 2021 года

12.03.2021 07:22

Новый смартфон от китайской компании получил очень необычный корпус и камеру «микроскоп».
В Китае прошла презентация флагманского смартфона Oppo Find X3 Pro. В этом смартфоне впервые в истории применили очень необычное решение для блока основной камеры.

Производитель решил заднюю панель выполнить из цельного стекла с крупным наплывом на объективы камеры. Выглядит такое решение очень необычно.

Oppo Find X3 Pro стал самым необычным смартфоном 2021 года

Также аппарат выделяется самой камерой. В ней установлено два модуля Sony IMX766 по 50 Мп. Один датчик является обычным, а второй широкоугольным. В них есть оптическая стабилизация.

Третий модуль всего на 13 Мп с двукратным оптическим зумом. Четвертый объектив оснащен матрицей на 3 Мп.

Этот модуль назвали «микроскоп», так как он может сфотографировать даже пиксели на экране смартфона.

Oppo Find X3 Pro стал самым необычным смартфоном 2021 года

Экран в Oppo Find X3 Pro диагональю 6,7-дюйма, сама матрица выполнена по технологии AMOLED. Ее разрешение составляет 3216 на 1440 пикселей. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц.
В основе китайской новинки лежит процессор Snapdragon 888.

Памяти в аппарате будет только 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Смартфон также оснащен аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 2.0.

Она позволяет батарею от 0 до 100% зарядить всего за 30 минут. В продаже смартфон будет доступен в черном и темно-синем цветах по цене 1 149 евро, что в пересчете составляет около 100 тыс. рублей.

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