Oppo Find X3 Pro стал самым необычным смартфоном 2021 года

Новый смартфон от китайской компании получил очень необычный корпус и камеру «микроскоп».

В Китае прошла презентация флагманского смартфона Oppo Find X3 Pro. В этом смартфоне впервые в истории применили очень необычное решение для блока основной камеры.

Производитель решил заднюю панель выполнить из цельного стекла с крупным наплывом на объективы камеры. Выглядит такое решение очень необычно.

Также аппарат выделяется самой камерой. В ней установлено два модуля Sony IMX766 по 50 Мп. Один датчик является обычным, а второй широкоугольным. В них есть оптическая стабилизация.

Третий модуль всего на 13 Мп с двукратным оптическим зумом. Четвертый объектив оснащен матрицей на 3 Мп.

Этот модуль назвали «микроскоп», так как он может сфотографировать даже пиксели на экране смартфона.

Экран в Oppo Find X3 Pro диагональю 6,7-дюйма, сама матрица выполнена по технологии AMOLED. Ее разрешение составляет 3216 на 1440 пикселей. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц.

В основе китайской новинки лежит процессор Snapdragon 888.

Памяти в аппарате будет только 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Смартфон также оснащен аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC 2.0.

Она позволяет батарею от 0 до 100% зарядить всего за 30 минут. В продаже смартфон будет доступен в черном и темно-синем цветах по цене 1 149 евро, что в пересчете составляет около 100 тыс. рублей.