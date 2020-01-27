Oppo готовит свои первые смарт-часы с функцией ЭКГ

Oppo в первом квартале своих поклонников порадует не только смартфоном Find X2, но также и носимой электроникой.

В частности, китайский производитель готовит «умные» часы, о которых на данный момент очень мало известно.

Ранее сообщалось, что в них будет квадратный дисплей, но до сих пор неизвестно что это будет за устройство – часы с собственной ОС или фитнес-трекер с большим экраном.

По новым данным, будущая новинка сможет измерять электрокардиограмму.

Стоит отметить, что сейчас датчик ЭКГ очень редко встречается в фитнес-трекерах и смарт часах, так как в основном его устанавливают в дорогие модели.