Oppo готовит свои первые смарт-часы с функцией ЭКГ

Oppo готовит свои первые смарт-часы с функцией ЭКГ27.01.2020 23:03
Oppo в первом квартале своих поклонников порадует не только смартфоном Find X2, но также и носимой электроникой.
В частности, китайский производитель готовит «умные» часы, о которых на данный момент очень мало известно.
Ранее сообщалось, что в них будет квадратный дисплей, но до сих пор неизвестно что это будет за устройство – часы с собственной ОС или фитнес-трекер с большим экраном.
По новым данным, будущая новинка сможет измерять электрокардиограмму.
Стоит отметить, что сейчас датчик ЭКГ очень редко встречается в фитнес-трекерах и смарт часах, так как в основном его устанавливают в дорогие модели.
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