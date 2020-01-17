OPPO запатентовала дизайн OPPO Find X2 с необычной камерой

Компания OPPO в первом квартале 2020 года должна официально презентовать свой смартфон OPPO Find X2.

Этот аппарат производитель уже запатентовал, а патентные изображения уже распространили в Сети.

На них представлено тонкое устройство, где имеется необычный дизайн основной камеры, модули в которой расположены полукругом.

Над ними есть выступ, но его назначение неизвестно. Фронтальная камера в аппарате будет выдвижной. Разрешение камер пока неизвестно.

Смартфону приписывают процессор Snapdragon 865 с X55 5G и экран выполненный по технологии AMOLED с частотой обновление 120 Гц.

Главный модуль основной камеры будет от Sony, а батарея получит беспроводную зарядку на 50 Вт.