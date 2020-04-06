OPPO готовит более доступную версию флагманского смартфона Find X2

Oppo Find X2 Pro получил большое количество положительных отзывов и оказался одним из лучших камерофонов.

В рейтинге DxOMark он сейчас занимает второе место, и уступает только Huawei P40 Pro.

По данным инсайдеров, китайская компания Oppo сейчас готовит более простую версию флагманского смартфона.

Модель под названием Find X2 Lite будет представлена в ближайшее время.

Точные даты пока не называют, но было сказано, что устройство на европейском рынке будет стоить около 500 евро. В основе более простого Find X2 будет лежать процессор Snapdragon 765 с поддержкой 5G.

Основная камера смартфона будет состоять из 48 Мп основного датчика, 8 Мп широкоугольного и двух 2 Мп сенсоров.

Памяти в аппарате будет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной. Помимо этого, смартфону приписывают продёржку Wi-Fi 6, NFC и 30 Вт быструю зарядку.