Oppo Find N5 получит улучшенный ИИ-помощник DeepSeek-R1

Предстоящий складной смартфон Oppo Find N5 будет оснащён усовершенствованным искусственным интеллектом DeepSeek-R1, который обеспечит плавную голосовую активацию и интеллектуальные функции.

Это сделает Find N5 одним из первых устройств Oppo с этой технологией, позволяя пользователям взаимодействовать с ИИ-помощником через голосовые команды без необходимости установки дополнительных приложений.

DeepSeek-R1 также позволит пользователям осуществлять онлайн-поиск и генерировать результаты в виде локальных файлов, упрощая доступ к информации. Find N5 станет самым тонким складным смартфоном в мире с толщиной всего 9,2 мм и сочетанием передового оборудования.

Среди ключевых характеристик устройства — чипсет Snapdragon 8 Elite, аккумулятор ёмкостью 5700 мАч, проводная зарядка на 80 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт, а также водонепроницаемость по стандарту IPX9.

Ожидается, что Oppo представит Find N5 на этой неделе, а сейчас устройство доступно для предварительных заказов в Китае.