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Опубликованы живые фото Oppo Find N5 без видимой складки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Oppo уже анонсировала свой новый складной смартфон Find N5, который будет первым устройством в мире с водонепроницаемостью по стандартам IPX6, IPX8 и IPX9.

Опубликованы живые фото Oppo Find N5 без видимой складки

Он также является самым тонким в своей категории и первым складным смартфоном с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ключевым достижением Oppo является отсутствие видимой складки на внутреннем дисплее Find N5. Просочившиеся изображения подтверждают это, показывая абсолютно ровный экран, что является значительным прогрессом для компании, которая недавно начала работать в сегменте складных устройств.

Опубликованы живые фото Oppo Find N5 без видимой складки

Find N5 будет оснащён 6,85-дюймовым LTPO-дисплеем с разрешением 1,5K и мощной камерой, состоящей из 50-мегапиксельного основного датчика, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и перископической телеобъективы. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку на 80 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт.

Oppo подтвердила, что Find N5 будет выпущен одновременно в Китае и на международных рынках, с официальным дебютом ожидающимся в ближайшие две недели. Если устройство действительно не имеет складок, это может сделать его одним из лучших складных смартфонов 2025 года.

Опубликованы живые фото Oppo Find N5 без видимой складки

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