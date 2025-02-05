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Oppo анонсировала запуск Find N5 в ближайшие две недели

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Бренд Oppo подтвердил, что его новый складной телефон Find N5 будет представлен в ближайшие две недели, предположительно 19, 20 или 21 февраля.

Устройство обещает перевернуть представление о складных телефонах благодаря тонкому корпусу — менее 9,2 мм в сложенном состоянии и около 4 мм в разложенном.

Find N5 станет первым складным смартфоном с 7-ядерным чипом Snapdragon 8 Elite. Он оснащен 8-дюймовым дисплеем с разрешением 2K и почти незаметной складкой, а также внешним экраном. Аккумулятор имеет емкость 5700 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки.

Телефон будет соответствовать стандартам водонепроницаемости IPX6, IPX8 и IPX9, что сделает его самым водонепроницаемым складным устройством на рынке. На задней панели расположена тройная камера Hasselblad с тремя 50-мегапиксельными объективами.

Также подтвердили выпуск новой белой версии Find N5, который будет работать на Android 15 и ColorOS 15. После запуска в Китае устройство может появиться на рынках Юго-Восточной Азии, а в США и Европе выйти под брендом OnePlus Open 2.

Опубликованы «живые» фото смартфона Oppo Find N5

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