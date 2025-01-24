Опубликованы «живые» фото смартфона Oppo Find N5

Oppo готовится представить свой новый складной телефон Find N5 в Китае в феврале. Официальные тизеры уже дают представление о его дизайне, а на Weibo появились новые фото, показывающие устройство.

Согласно новым данным, в сложенном состоянии Oppo Find N5 будет иметь толщину около 9,2 мм, что делает его самым тонким складным телефоном в мире. На изображениях видно, что компания уменьшила выступ камеры, а матовая рамка выглядит стильной и приятной на ощупь.

На боковой панели есть ползунок оповещений слева, а справа — кнопка регулировки громкости и кнопка питания, которая также служит датчиком отпечатков пальцев. Устройство оснащено плоской OLED-панелью, а сверху и снизу расположены динамики для стереозвука.

Изображения были опубликованы инсайдером Чэнь Чжэнем, который ранее был оштрафован за утечку информации о другом продукте. Несмотря на то что он удалил изображения, они уже вызвали большой интерес в сети. Некоторые пользователи считают, что это могло быть частью маркетинговой стратегии Oppo, но ни Чжэнь, ни компания пока не комментируют ситуацию.