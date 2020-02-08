OnePlus выпустит OnePlus 8 и 8 Pro раньше чем ожидалось

OnePlus представит свою новую линейку смартфонов раньше, чем ожидалось. Эта информация появилась от инсайдера.

Он уверяет, что китайская компания выпустит OnePlus 8 и 8 Pro не в мае как многие ожидают, а в конце марта или начале апреля. Стоит отметить, что сейчас все следят за Samsung и Apple.

Корейская компания через несколько дней представит несколько новых смартфонов, среди которых будет и «раскладушка» с гибким экраном.

Apple по слухам готовит недорогой iPhone, который будет стоить менее 500 долларов.

Только после этого инсайдеры начнут активно раскрывать подробности про OnePlus.

Сейчас известно, что в новых смартфонах установят дисплей с частотой обновления 120 Гц. По данным источника, аппараты OnePlus получат новый цвет – зеленый.