OnePlus выпустит OnePlus 8 и 8 Pro раньше чем ожидалось

OnePlus выпустит OnePlus 8 и 8 Pro раньше чем ожидалось08.02.2020 15:21
OnePlus представит свою новую линейку смартфонов раньше, чем ожидалось. Эта информация появилась от инсайдера.
Он уверяет, что китайская компания выпустит OnePlus 8 и 8 Pro не в мае как многие ожидают, а в конце марта или начале апреля. Стоит отметить, что сейчас все следят за Samsung и Apple.
Корейская компания через несколько дней представит несколько новых смартфонов, среди которых будет и «раскладушка» с гибким экраном.
Apple по слухам готовит недорогой iPhone, который будет стоить менее 500 долларов.
Только после этого инсайдеры начнут активно раскрывать подробности про OnePlus.
Сейчас известно, что в новых смартфонах установят дисплей с частотой обновления 120 Гц. По данным источника, аппараты OnePlus получат новый цвет – зеленый.
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