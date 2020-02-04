Лидером по продажам смартфонов на рынке Индии стала OnePlus

Лидером по продажам смартфонов на рынке Индии стала OnePlus04.02.2020 23:11
Для компании OnePlus индийский рынок является ключевым. На нем она продает смартфоны и телевизоры, и как показывает статистика, она это делает очень успешно.
Среди премиальных брендов, OnePlus в прошлом году на индийском рынке по продажам обогнала Samsung и Apple.
Согласно отчету, в 2019 году продажи смартфонов китайской компании выросли на 28%.
В общей сложности OnePlus реализовала свыше 2 млн смартфонов, и это оказался своеобразный рекорд на индийском рынке.
Стоит отметить, что к премиальному сегменту сейчас относят смартфоны, чья цена свыше 420 долларов.
В Индии следом за OnePlus расположилась компания Samsung, а на третьем Apple, причем от корейской компании у нее минимальный отрыв.
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