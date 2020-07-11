OnePlus выпустит еще один бюджетный смартфон

Компания OnePlus работает над новым смартфоном, который уже заметили в базе Geekbench.

Новая модель имеет модельный номер BE2028 и в нем установлен процессор Snapdragon 690. То есть это будет аппарат из бюджетного сегмента.

Процессор Snapdragon 690 дебютировал недавно и пока его не используют ни в одном смартфоне. В чипе есть два ядра Cortex-A77 с частотой 2 ГГц и шесть Cortex-A55 с частотой 1,7 ГГц.

Также в базе указано, что оперативной памяти в новинке предложат 6 ГБ. Что это будет за смартфон, и когда его планируют представить, пока не известно.