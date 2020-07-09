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Смартфон OnePlus Nord показали на фото в прозрачном чехле

09.07.2020 20:41

Новый смартфон от компании OnePlus будет представлен только 21 июля, но уже сейчас в Сети появляется немало новых сообщений с подробностями о новинке. Смартфон OnePlus Nord показали на фото в прозрачном чехле
К тому же инсайдеры публикуют различные изображения, в том числе и снимки смартфона в чехле.

На этот раз известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал изображения устройства в прозрачном чехле, которые раскрывают дизайн нового OnePlus Nord.

На них показали смартфон, у которого фронтальная камера будет двойная. В ней, как ожидается, будут датчики на 32 и 8 Мп.

На задней панели расположится камера, в которой будут модули на 64 или 48 Мп (данные разнятся), а также датчики на 8, 5 и 2 Мп.

Смартфон OnePlus Nord показали на фото в прозрачном чехле

Кроме этого, в ней предложат двойную светодиодную фотовспышку.

Экран в этой модели должен быть типа AMOLED, а работать она будет на базе процессора Snapdragon 765G с поддержкой сетей пятого поколения.

Оперативной памяти в смартфоне предложат 6 или 8 ГБ. Предварительная цена устройства не превысит 500 долларов.

Смартфон OnePlus Nord показали на фото в прозрачном чехле

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