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30 апреля : понедельник

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OnePlus сворачивает продажи смартфона OnePlus 7T Pro

30.03.2020 20:24

Компания OnePlus 14 апреля проведет презентацию новой линейки смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.
Накануне презентации производитель сворачивает продажи OnePlus 7T Pro.

Эта модель уже исчезла с площадок JD.com и Tmall, но пока еще предлагается версия OnePlus 7T Pro McLaren Edition с 12/512 ГБ памяти.

Напомним, что ОnePlus 7T Pro оснащен 6,67-дюймовым экраном и процессором Snapdragon 855+.

Его основная камера имеет модули на 48, 16 и 8 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 16 Мп. Емкость аккумулятора в аппарате составляет 4 085 мАч.

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