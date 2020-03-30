OnePlus сворачивает продажи смартфона OnePlus 7T Pro

Компания OnePlus 14 апреля проведет презентацию новой линейки смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Накануне презентации производитель сворачивает продажи OnePlus 7T Pro.

Эта модель уже исчезла с площадок JD.com и Tmall, но пока еще предлагается версия OnePlus 7T Pro McLaren Edition с 12/512 ГБ памяти.

Напомним, что ОnePlus 7T Pro оснащен 6,67-дюймовым экраном и процессором Snapdragon 855+.

Его основная камера имеет модули на 48, 16 и 8 Мп, а фронтальная камера получила разрешение 16 Мп. Емкость аккумулятора в аппарате составляет 4 085 мАч.