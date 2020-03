Компания OnePlus на своей официальной2 странице опубликовала сообщение, в котором указана дата дебюта новой линейки флагманов.

OnePlus анонсировала дебют линейки OnePlus 8 на 14 апреля, а сама презентация будет проходить в формате онлайн.

Между тем напомним, что недавно были раскрыты характеристики модели OnePlus 8 Pro, которой приписывают OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,78 дюйма.

У младших моделей частота обновления дисплея составит 90 Гц. Также в аппаратах будет топовый процессор Snapdragon 865 с 5G и флагманская камера.

Аккумулятор в новинке будет емкостью 4 500 мАч. Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп, а в основной предложат датчики на 64, 20, 13 Мп и ToF.

Yup, It’s on!

The #OnePlus8Series Official Live Launch will happen on 14th April at 8:30PM IST.

Make sure you tune in to https://t.co/E5jxLt70dh to watch the live!

And also the tagline this time is ‘#LeadWithSpeed‘!

Who’s excited for the #OnePlus8 & #OnePlus8Pro? #AllIn5G pic.twitter.com/dlGBaIOcrw

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 30, 2020