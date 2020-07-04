OnePlus рассекречивает дизайн нового смартфона OnePlus Nord

Недавно сообщалось, что новый смартфон среднего уровня в рамках первого этапа предварительных заказов был быстро распродан.

При этом официально новинка OnePlus Nord представлена не была. Однако компания постепенно рассекречивает аппарат.

Ранее в компании подтвердили наличие в аппарате процессора Snapdragon 765G, а также поддержки 30-ватной зарядки.

Кроме этого, была анонсирована и относительно невысокая цена модели.

Но сегодня в Сети обратили внимание на официальный видеоролик, в котором частично рассекречивают дизайн смартфона OnePlus Nord.

Судя по всему никакого нового и необычного дизайна в модели ждать не стоит.