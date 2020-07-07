OnePlus распродала все первые партии новых телевизоров

Новые недорогие телевизоры от компании OnePlus были представлены менее недели назад и недавно стало известно, как продавались новинки.

Напомним, что в линейке недорогих устройств числится три модели с диагоналями экранов 32, 43 и 55 дюймов.

Как рассказали в компании, все телевизоры, которые были доступны для покупки раскупили за минуты.

К сожалению объёмы партий не раскрываются, но отмечается, что самыми первыми оказались распроданы модели Y1 и U1.

Напомним, что модели оценили в 174, 308 и 669 долларов. Они представлены пока только на территории Индии, но в дальнейшем компания намерена их вывести на глобальный рынок.