OnePlus раскрывает характеристики нового OnePlus 801.04.2020 13:21
Недавно компания официально анонсировала презентацию новых флагманских моделей.
Их дебют состоится 14 апреля, а пока в OnePlus решили начать рассказывать об особенностях смартфонов.
На новом тизере OnePlus раскрывает характеристики нового OnePlus 8, у которого согласно официальным данным, будет установлен процессор Snapdragon 865.
Также аппарат сможет работать в сетях пятого поколения. Еще в модели будет установлена оперативная память LPDDR5 и постоянная UFS 3.0.
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