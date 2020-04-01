Недавно компания официально анонсировала презентацию новых флагманских моделей.

Их дебют состоится 14 апреля, а пока в OnePlus решили начать рассказывать об особенностях смартфонов.

На новом тизере OnePlus раскрывает характеристики нового OnePlus 8, у которого согласно официальным данным, будет установлен процессор Snapdragon 865.

Также аппарат сможет работать в сетях пятого поколения. Еще в модели будет установлена оперативная память LPDDR5 и постоянная UFS 3.0.