OnePlus представила свой новый смартфон OnePlus Ace 3 Pro с АКБ на 6 100 мАч

OnePlus представила свой новый смартфон OnePlus Ace 3 Pro на презентации в Китае. Одной из главных особенностей этой модели стала ее батарея.

Сотрудничество с китайским производителем аккумуляторов CATL позволило создать новый тип аккумулятора под названием Glacier Battery. Его емкость составляет 6100 мАч, что на 22% больше, чем у стандартных аккумуляторов емкостью 5000 мАч. При этом новая батарея компактнее на 3%. Она также поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет зарядить смартфон от 1% до 100% за 36 минут.

Гарантируется, что за 4 года аккумулятор не потеряет более 20% своей емкости. При активном использовании смартфон обеспечивает автономность на протяжении 2 дней.

Одной из других особенностей OnePlus Ace 3 Pro являются двойные золотые антенны связи, которые могут пропускать сигнал через человеческое тело, обеспечивая более стабильную связь, даже если антенна закрыта рукой.

Спецификации OnePlus Ace 3 Pro включают 6,78-дюймовый экран LTPO AMOLED с разрешением 1264 х 2780 пикселей и поддержкой частоты обновления от 1 до 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12/16/24 ГБ оперативной памяти, 256/512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, основную камеру на 50 Мп, широкоугольную камеру на 8 Мп, макро-камеру на 2 Мп и фронтальную камеру на 16 Мп. Смартфон работает на операционной системе Android 14 и имеет габариты 163,3 х 75,27 х 8,69 мм и весит 207 грамм.

Среди дополнительных особенностей OnePlus Ace 3 Pro можно выделить защиту от воды и пыли по стандарту IP65, подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, функцию работы дисплея под дождем и режима беззвучного режима с помощью качельки.

Цены на OnePlus Ace 3 Pro в Китае варьируются от 3199 до 4399 юаней иди от 38 до 52 тыс. рублей. OnePlus Ace 3 Pro доступен в трех цветах: белом, зеленом и серебристом. Продажи стартуют в Китае 3 июля 2024 года.