12-дюймовый планшет OnePlus Pad Pro с Snapdragon 8 Gen 3 оценен от 32 тыс. рублей

На презентации OnePlus в Китае был представлен новый планшет OnePlus Pad Pro, который стал настоящим сюрпризом для рынка планшетов. Устройство обеспечивает высокую производительность благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3 и имеет привлекательную стоимость.

OnePlus Pad Pro оснащен 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3000×2120 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Дисплей окружен тонкими рамками, а также имеет защиту глаз от синего излучения.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3, который является самым актуальным на сегодняшний день, обеспечивает высокую производительность для запуска современных игр и работы с офисными приложениями.

Планшет также поддерживает стилус OnePlus Smart Stylus Pro для рисования и фирменный чехол-клавиатуру (докупаются отдельно). Многооконный режим также доступен для повышения удобства работы.

Устройство имеет аккумулятор емкостью 9510 мАч, обеспечивающий автономную работу в течение 1-2 дней. Зарядка осуществляется с помощью зарядного устройства мощностью 67 Вт. Камеры на планшете вполне стандартные: 8 Мп фронтальная и 13 Мп задняя. Корпус выполнен из алюминия и доступен в черном или зеленом цвете.

Толщина планшета составляет 6,49 мм, а вес — 584 г. Звук воспроизводится через четыре стереодинамика с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Предзаказы на OnePlus Pad Pro уже начались в Китае, а розничные продажи стартуют 3 июля. Стоимость варьируется от 2799 до 3699 юаней (32,0-42,5 тыс.рублей) в зависимости от конфигураций памяти, которых может быть четыре: 8+128 ГБ, 8+256 ГБ, 12+256 ГБ и 16+512 ГБ.