OnePlus Nord установил рекорд еще до выхода на рынок

Свой новый смартфон компания OnePlus рассекретила несколько дней назад.

Более подробно о новинке «Астера» писала ранее. Официальные продажи нового смартфона OnePlus Nord состоятся 4 августа, но уже устройство установило рекорд.

Стоит отметить, что этот аппарат стал первым за последние несколько лет недорогим в линейке, так как ранее компания выпускала только флагманы.

Что касается рекорда, то он связан с интересом к новинке, ведь количество зарегистрированных пользователей на официальной страничке новинки превысило 4 млн человек. Это и стало абсолютным рекордом для Amazon India за всю свою историю.

Напомним, что OnePlus Nord выйдет на рынок по цене 399 евро. За эти деньги покупателям будет доступен смартфон с процессором Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Батарея в новинке имеет емкость 4 115 мАч, а в основной камере заявлена 48 Мп датчик, тогда как фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.