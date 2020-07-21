Недорогой смартфон OnePlus Nord представлен официально

Компания OnePlus 21 июля, как и обещала, провела презентацию своих новых продуктов.

В их числе оказался недорогой смартфон Nord и новые наушники Buds. Новая модель смартфона OnePlus Nord по сути стала удешевленным вариантом флагманской модели OnePlus 8.

Так, у аппарата имеется корпус с использованием металла и стекла, а еще у нем есть фирменный рычаг для беззвучного режима.

В устройстве предлагается AMOLED-экран с диагональю 6,44 дюйма. Его разрешение составляет Full HD+, а частота обновления – 90 Гц. Основой для новинки стал процессор Snapdragon 765G, который дополняет 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти.

За счет процессора Nord получил поддержку работы в сетях пятого поколения. За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 4 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30T, которая позволит зарядить его на 70% за 30 минут.

Что касается камер, то для селфи предлагают двойную фронтальную камеру с главным модулем на 32 Мп. В основной камере заявлены датчики на 48 и 8 Мп, а также дополнительные модули для макросъемки и модуль для измерения глубины сцены. Стоимость OnePlus Nord в минимальной конфигурации составляет 399 евро или около 32,5 тыс. рублей.

Еще производитель презентовал беспроводные наушники OnePlus Buds. Это первые TWS-наушники компании, получившие форму как у AirPods.

Заявлено, что наушники имеют минимальную задержку звука, а также способны очень быстро подключаться к смартфону.

При желании пользователям предлагают воспользоваться жестами в виде постукивания по правому или левому наушнику. В гарнитуре также заявлены такие технологии как Find My Device, Dolby Atmos, Touch Controls и Fast Pairing.

Автономность новинок будет обеспечивать батарея на 430 мАч, которая обеспечивает до 7 часов работы. Кейс позволит увеличить время автономной работы до 30 часов.

Сообщается еще о наличии зарядки Warp Charge, позволяющей зарядить наушники за 10 минут, что обеспечит еще 10 часов работы. В продаже OnePlus Buds появятся в черном, белом или голубом цвете по цене 79 долларов.