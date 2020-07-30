Меню
Поиск

USD/RUB: 73.36 EUR/RUB: 86.25 BTC/USD: 8756.9

31 августа : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

OnePlus Nord имеет проблему с дисплеем как и у OnePlus 8 Pro

30.07.2020 23:40

Компания OnePlus на одни и те же грабли наступает дважды, так как проблемы с экраном ранее наблюдались у OnePlus 8 Pro.
Пользователи смартфона OnePlus Nord начали жаловаться на экран устройства.

Как и в OnePlus 8 Pro, в недавно представленном Nord при низкой яркости AMOLED дисплея начинают преобладать фиолетовые и зеленые оттенки, а также видна неравномерная подсветка.

OnePlus Nord имеет проблему с дисплеем как и у OnePlus 8 Pro

Пользователи обратились с жалобой к китайскому производителю, и в компании очень быстро отреагировали, но только не так как ожидалось.

В OnePlus заявили, что неравномерная подсветка и зелёный с фиолетовым оттенки не является браком, и это особенность экрана.  К тому же данная проблема не влияет на долговечность дисплея.

Новый смартфон OnePlus Nord провалил тест на изгиб

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги