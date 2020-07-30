OnePlus Nord имеет проблему с дисплеем как и у OnePlus 8 Pro

Компания OnePlus на одни и те же грабли наступает дважды, так как проблемы с экраном ранее наблюдались у OnePlus 8 Pro.

Пользователи смартфона OnePlus Nord начали жаловаться на экран устройства.

Как и в OnePlus 8 Pro, в недавно представленном Nord при низкой яркости AMOLED дисплея начинают преобладать фиолетовые и зеленые оттенки, а также видна неравномерная подсветка.

Пользователи обратились с жалобой к китайскому производителю, и в компании очень быстро отреагировали, но только не так как ожидалось.

В OnePlus заявили, что неравномерная подсветка и зелёный с фиолетовым оттенки не является браком, и это особенность экрана. К тому же данная проблема не влияет на долговечность дисплея.