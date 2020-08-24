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OnePlus готовит новый недорогой смартфон на базе Snapdragon 460

24.08.2020 22:13

Кроме этого смартфона будут представлены и другие доступные модели, которые возможно будут относиться к линейке Nord.
Напомним, что недавно компания выпустила смартфон Nord, который стал первым доступным устройством компании за последние года, так как ранее выпускали только флагманские модели.

Еще во время презентации было сказано, что представленный аппарат Nord станет первым в линейке, которая в дальнейшем пополнится и другими моделями.

И вот источники стали сообщать о выходе более доступных моделей, одна из которых получит процессор Snapdragon 460.

Это устройство автоматически станет самым доступным в линейке компании. Стоит отметить, что у бренда в модельном ряду 2020 году уже представлены смартфоны с Snapdragon 865, Snapdragon 855 и Snapdragon 765G.

Еще есть информация, что готовится к выходу смартфон на базе Snapdragon 662, причем его презентация может пройти уже в сентябре.

Его предварительная цена составит 210-240 долларов. Что касается недорогого смартфона на Snapdragon 460, то подробностей о нем пока нет.

Недорогой смартфон OnePlus Nord представлен официально

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