OnePlus готовит к запуску целую линейку Ace 5 с новыми процессорами и АКБ на 7000 мАч

В следующем году на рынке появится много устройств, которые получат аккумуляторы объёмом 7000 мАч и более. Похоже, это будет новой тенденцией, о которой ранее уже говорят многие журналисты и инсайдеры.

Одним из таких смартфонов является Realme Neo7, который, к слову, в первый день продаж был распродан за 5 минут.

Следующим смартфоном с АКБ на 7000 мАч станет Ace 5. Постепенно в Сети появляется все больше подробностей о линейке, которая официально будет представлена в Китае 26 декабря. Согласно новым данным, OnePlus готовит к запуску Ace 5 и Ace 5 Pro с новыми процессорами и АКБ на 7000 мАч.

Ожидается, что серия OnePlus Ace 5, предназначенная для китайского рынка, будет включать модели Ace 5 и Ace 5 Pro, работающие на процессорах Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Elite соответственно.

Обе модели будут оснащены 6,78-дюймовой плоской OLED-панелью BOE X2 с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Ace 5 будет иметь аккумулятор ёмкостью 6415 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт, а Ace 5 Pro — батарею на 6100 мАч с зарядкой 100 Вт. Оба телефона будут использовать оперативную память LPDDR5x и накопитель UFS 4.0.

Согласно слухам, Ace 5 и Ace 5 Pro будут иметь одинаковую камеру с 50-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельной камерой. Есть предположение, что основная камера Pro будет использовать сенсор Sony IMX906.

Серия Ace 5 также будет оснащена металлической средней рамкой, сканером отпечатков пальцев и ползунком оповещений. Ожидается, что устройства будут работать на Android 15 с интерфейсом ColorOS 15.

Модели будут доступны в нескольких конфигурациях: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. Также сообщается, что серия Ace 5 будет представлена в двух керамических цветах: «Белая луна» и «Небесно-голубой».

Также в 2025 году компания может выпустить дополнительные модели, такие как Ace 5 Mini и Ace 5V, а также новые версии, включая Ace 5s и Ace 5s Pro.

Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, OnePlus также разрабатывает телефон серии Ace 5 на базе процессора Dimensity 9.

Ранее сообщалось, что Ace 5 Mini, ожидаемый во втором квартале 2025 года, будет компактным флагманом с 6,31-дюймовым дисплеем, чипом Snapdragon 8 Elite и 50-мегапиксельной камерой Sony IMX906.

Новый флагман на базе Dimensity 9 может быть анонсирован в апреле 2025 года и составит конкуренцию таким моделям, как Redmi Turbo 4 Pro и Xiaomi Civi 5 Pro. Неясно, будет ли он оснащён чипом Dimensity 9300, 9400 или новым 9400+.

Предполагается, что модель OnePlus Ace 5s будет иметь OLED-дисплей с разрешением 1,5K, плоский дизайн и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Ожидается, что устройство будет также иметь аккумулятор ёмкостью около 7000 мАч и вибромотор 0809. Ace 5V, вероятно, будет позиционироваться как телефон среднего класса, аналогично своему предшественнику Ace 3V.