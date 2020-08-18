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OnePlus готовит к выходу еще одну модель линейки смартфонов Nord

18.08.2020 21:35

Еще во время презентации среднебюджетного смартфона Nord было сказано, что эта модель является первой, тогда как в линейке будет представлено несколько моделей. OnePlus готовит к выходу еще одну модель линейки смартфонов Nord
Недавно инсайдерам удалось выяснить первые подробности о втором устройстве линейки и как оказалось, к выходу готовится смартфон с более слабыми характеристиками и низкой ценой.

Согласно предварительным данным, в основе новой модели Nord будет располагаться новый процессор Snapdragon 690.

Кроме этого, этот аппарат может оказаться первым среди смартфонов компании, который не получит технологию быстрой зарядки Warp/Dash Charge.

Кроме этого, зарядка в новинке будет менее мощной, чем у первого Nord. Если последний имеет поддержку 30-ватной зарядки, то у новой модели будет только 18-ватный зарядный блок.

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