OnePlus 8 и 8 Pro резко подорожал на вторичном рынке

OnePlus 8 и 8 Pro резко подорожал на вторичном рынке27.05.2020 22:34
Увеличение цен на смартфоны OnePlus 8 Pro и 8 Pro наблюдается на фоне повышенного интереса к моделям.
На вторичном рынке эти смартфоны резко подорожали и продаются по цене даже выше, чем продают новые модели.
Модели поступили в продажу в апреле, а первая партия была распродана за несколько секунд. Компания с продажи только первой партии заработала 14 млн долларов.
На территории Китая OnePlus 8 Pro доступен по цене 765 или 850 долларов в зависимости от версии.
OnePlus не смогла нарастить объемы производства смартфонов и удовлетворить спрос, что стало причиной резкого увеличения цен на аппараты на вторичном рынке.
В результате например, на eBay и Swappa, эти модели предлагают на несколько сотен долларов дороже. Но даже несмотря на такую стоимость, устройства покупают.
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