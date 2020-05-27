OnePlus 8 и 8 Pro резко подорожал на вторичном рынке

Увеличение цен на смартфоны OnePlus 8 Pro и 8 Pro наблюдается на фоне повышенного интереса к моделям.

На вторичном рынке эти смартфоны резко подорожали и продаются по цене даже выше, чем продают новые модели.

Модели поступили в продажу в апреле, а первая партия была распродана за несколько секунд. Компания с продажи только первой партии заработала 14 млн долларов.

На территории Китая OnePlus 8 Pro доступен по цене 765 или 850 долларов в зависимости от версии.

OnePlus не смогла нарастить объемы производства смартфонов и удовлетворить спрос, что стало причиной резкого увеличения цен на аппараты на вторичном рынке.

В результате например, на eBay и Swappa, эти модели предлагают на несколько сотен долларов дороже. Но даже несмотря на такую стоимость, устройства покупают.