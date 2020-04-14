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OnePlus представила смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro

14.04.2020 19:39

14 апреля компания OnePlus провела официальную презентацию новых смартфонов, большая часть информации о которых была слита в сети незадолго до дебюта.
OnePlus представила флагманские смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro, а последний впервые получил защиту по стандарту IP68.

Конечно же новые модели стали дороже предшественников и уже скоро смартфоны компании догонят по цене флагманы Apple и Samsung.

Впрочем, старшая модель оценена уже как настоящий флагман. Итак, OnePlus 8 и 8 Pro оснащены процессором Snapdragon 865, и пожалуй на этом сходства смартфонов заканчиваются.

Если говорить о дизайне, то одна модель от другой будет отличаться только камерами, тогда как диагонали экранов у них разные.

Младший смартфон оснащен 6,55-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и плоским экраном. У OnePlus 8 Pro дисплей имеет диагональ уже 6,78 дюйма, разрешение QHD+, частоту обновления 120 Гц и изгибы по краям.

Также впервые в истории OnePlus старшая модель получила защиту от воды по стандарту IP68.

Смартфоны имеют 5G-модемы, а аккумуляторы будут на 4 300 и 4 510 мАч для младшей и старшей модели соответственно. Для OnePlus 8 Pro еще предложат проводную и беспроводную зарядку на 30 Вт. Что касается камер, то и тут в зависимости от модели они будут разные.

Камера нового 8 Pro получила модули: на 48 Мп Sony IMX689 и f/1.9, широкоугольный IMX586 на 48 Мп и f/2.2, а также телефото с трехкратным зумом и f/2.2. У первого и последнего еще есть оптическая стабилизация.

Этот набор камер дополнен еще датчиком с цветовым фильтром. У старшей модели всего три модуля, но вместо телефото будет камера для макро и совсем не будет датчика с цветовым фильтром.

Если говорить о стоимости, то самая доступная конфигурация смартфона получила ценник 699 долларов, а это около 51 тыс. рублей.

В этой модели будет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. OnePlus 8 в версии 12/256 ГБ обойдется уже в 799 долларов. Старшая модель будет доступна для покупки в конфигурации 8/128 и 12/256 ГБ по цене 899 и 999 долларов.

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