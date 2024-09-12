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OnePlus 13 с чипом Snapdragon 8 Gen 4 обошел iPhone 16 Pro в тесте Geekbench

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Судя по первым тестам, Qualcomm снова опередила Apple. Прототип нового флагмана OnePlus 13, оснащенный чипом Snapdragon 8 Gen 4, успешно прошел тестирование в Geekbench, и результаты впечатляют.

OnePlus 13 с чипом Snapdragon 8 Gen 4 обошел iPhone 16 Pro в тесте Geekbench

В однопоточном тесте устройство набрало 3236 баллов, а в многопоточном — 10 049 баллов. Эти показатели значительно превышают результаты Snapdragon 8 Gen 3 и даже превосходят новейший чип Apple A18, который ранее считался одним из самых мощных.

По данным инсайдера Digital Chat Station, производительность будущего чипа Dimensity 9400 от MediaTek в однопоточном тесте немного ниже — около 3000 баллов. Однако MediaTek может увеличить частоту, чтобы немного повысить скорость работы платформы.

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