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OnePlus 13 получит экран 2K LTPO и аккумулятор емкостью 6000 мАч

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Компания OnePlus разрабатывает новый флагманский смартфон OnePlus Ace 3 Pro для китайского рынка. Через несколько месяцев после выхода Ace 3 Pro, OnePlus представит OnePlus 13 — флагманский смартфон следующего поколения в Китае.

Согласно информации от источника tipster, OnePlus 13 будет иметь настраиваемый 2K 8T LTPO дисплей высокой производительности, который является одним из лучших экранов на рынке.

Дизайн включает практически плоский экран с тонким изогнутым стеклом, что обеспечивает большой размер и улучшенное визуальное восприятие.

Камерная система OnePlus 13 будет иметь небольшие обновления, включая 50-мегапиксельную тройную камеру periscope. Однако основным улучшением станет включение более емкой батареи, обеспечивающей лучшую производительность и длительность работы. Предполагается, что аккумулятор OnePlus 13 будет иметь емкость около 6000 мАч.

OnePlus 13, безусловно, будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 4, который должен дебютировать в октябре этого года.

Минимальная цена смартфонов Snapdragon 8 Gen 4 вырастет до 620 долларов

 

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