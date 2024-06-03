Минимальная цена смартфонов Snapdragon 8 Gen 4 вырастет до 620 долларов

Компания Qualcomm планирует выпустить новый чип Snapdragon 8 Gen 4 в октябре этого года. Однако стоимость производства этого передового чипа может привести к росту цен на флагманские смартфоны.

Ожидается, что стартовая цена на смартфоны с Snapdragon 8 Gen 4 составит около 4500 юаней или 620 долларов, в то время как смартфоны с чипом Dimensity 9400 могут предлагаться по цене 3999 юаней или 552 доллара.

Увеличение стоимости связано с использованием новой 3-нм технологии производства для чипа Snapdragon 8 Gen 4.

Эта технология обещает лучшую производительность и энергоэффективность, но требует больших затрат на производство. Это может привести к повышению цен на смартфоны, оснащенные этим чипом.

Ожидается, что смартфоны, поддерживающие чип Dimensity 9400, будут доступны в октябре, так же как и смартфоны с чипом Snapdragon 8 Gen 4, такие, как Xiaomi 15, 15 Pro и OnePlus 13.