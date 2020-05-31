Официально: OnePlus и McLaren прекратили сотрудничество

Компания OnePlus больше не будет выпускать лимитированные версии своих смартфонов, созданные совместно с компанией McLaren.

Сотрудничество двух компаний началось в 2018 году, но теперь компании официально объявили о прекращении действия соглашения о партнерстве.

То есть причиной прекращения сотрудничества названо завершение действия соглашения, которое продлевать не планируется.

Напомним, что последним аппаратом, разработанным совместно с OnePlus стал OnePlus Concept с красивым дизайном, в котором использовали кожу оранжевого цвета.

Кроме этого, основная камера этого смартфона имела возможность менять прозрачность, за счет чего был эффект исчезающей камеры.