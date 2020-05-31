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Официально: OnePlus и McLaren прекратили сотрудничество

31.05.2020 17:46

Компания OnePlus больше не будет выпускать лимитированные версии своих смартфонов, созданные совместно с компанией McLaren. Официально: OnePlus и McLaren прекратили сотрудничество
Сотрудничество двух компаний началось в 2018 году, но теперь компании официально объявили о прекращении действия соглашения о партнерстве.

То есть причиной прекращения сотрудничества названо завершение действия соглашения, которое продлевать не планируется.

Напомним, что последним аппаратом, разработанным совместно с OnePlus стал OnePlus Concept с красивым дизайном, в котором использовали кожу оранжевого цвета.

Кроме этого, основная камера этого смартфона имела возможность менять прозрачность, за счет чего был эффект исчезающей камеры.

OnePlus показала новый прототип смартфона Concept One со скрытыми камерами

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