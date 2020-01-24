OnePlus показала новый прототип смартфона Concept One со скрытыми камерами

OnePlus в своем блоге рассказала про разработчиков концептуального смартфона с исчезающими камерами, а также опубликовала фотографию черной версии концепта.

Ранее на выставке CES 2020 китайская компания продемонстрировал публике концепт под названием Concept One.

Этот аппарат в оранжевом исполнении выделился на фоне других смартфонов тем, что у него в обычном режиме не видно модулей основной камеры. Такого эффекта получилось добиться за счет электрохромного стекла.



Теперь OnePlus показала черный вариант Concept One, причем снимка было продемонстрировано два — со скрытым режимом основной камеры и прозрачным.

Смартфон Concept One пока существует в качестве концепта, и китайская компания пока не спешит выпускать аппарат с электрохромным стеклом.