OnePlus показала новый прототип смартфона Concept One со скрытыми камерами

OnePlus показала новый прототип смартфона Concept One со скрытыми камерами24.01.2020 19:50
OnePlus в своем блоге рассказала про разработчиков концептуального смартфона с исчезающими камерами, а также опубликовала фотографию черной версии концепта.
Ранее на выставке CES 2020 китайская компания продемонстрировал публике концепт под названием Concept One.
Этот аппарат в оранжевом исполнении выделился на фоне других смартфонов тем, что у него в обычном режиме не видно модулей основной камеры. Такого эффекта получилось добиться за счет электрохромного стекла.
Теперь OnePlus показала черный вариант Concept One, причем снимка было продемонстрировано два — со скрытым режимом основной камеры и прозрачным.
Смартфон Concept One пока существует в качестве концепта, и китайская компания пока не спешит выпускать аппарат с электрохромным стеклом.
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