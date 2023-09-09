Мероприятие Apple 12 сентября 2023 года: все, что известно

Предстоящее осеннее мероприятие Apple 2023 года запланировано на ближайшие дни — на 12 сентября. Все, что известно об этом, в нашем подробном обзоре.

iPhone 15 и iPhone 15 Plus

В 2023 году Apple продолжит свою линейку из четырех iPhone, и стандартные модели iPhone 15 будут доступны в размерах 6,1 и 6,7 дюйма, так же как и в прошлом году. iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут иметь схожий дизайн с iPhone 14 и iPhone 14 Plus, за исключением одного важного аспекта — они будут оснащены портом USB-C.

Вместо порта Lightning, модели iPhone 15 будут использовать USB-C, что позволит им совместно использовать зарядные устройства и кабели с iPhone, iPad и Mac. Это изменение связано с законодательством Европейского союза, которое требует наличие стандартизированного порта для зарядки. Однако технология USB-C будет применяться во всем мире.

В прошлогодних моделях iPhone была характерная выемка, которая полностью исчезнет в iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Вместо нее будет использоваться технология Dynamic Island, которая впервые появилась в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это позволит освободить больше места на экране.

Хотя iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат технологию Dynamic Island, некоторые другие функции дисплея, такие как частота обновления ProMotion и Always-On Display, останутся прерогативой моделей Pro. Также заметно изменится дизайн стеклянной задней панели — матовое стекло, ранее характерное для линейки iPhone Pro, ожидается в моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Apple планирует представить новые цветовые варианты для линейки iPhone 15. По слухам, в ассортименте будут синий, коралловый (промежуточный между оранжевым и розовым), светло-зеленый, белый и черный. Возможно, также появятся соответствующие плетеные кабели USB-C.

Технология камеры получит существенное обновление: в iPhone 15 и iPhone 15 Plus будет установлена 48-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,6 для более детальных снимков и улучшенной съемки при низком освещении. Сохранится 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, без изменений по сравнению с моделями iPhone 14.

Ожидается появление новых модемов Qualcomm 5G, что принесет улучшения в сигнале, уменьшение задержек и повышение энергоэффективности. Кроме того, Apple разрабатывает новый чип A17 для моделей iPhone 15 Pro, в то время как стандартные модели получат чип A16, который сейчас используется в iPhone 14 Pro и Pro Max.

На данный момент нет данных о повышении времени автономной работы, скорости Wi-Fi или объеме оперативной памяти для стандартных моделей iPhone 15, и ожидается, что цены останутся на том же уровне.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Большинство основных инноваций и улучшений в этом году придутся на модели iPhone Pro, а не на стандартные версии iPhone 15. Как и в предыдущем году, мы ожидаем появление двух iPhone Pro: 6,1-дюймовой модели iPhone 15 Pro и 6,7-дюймовой iPhone 15 Pro Max.

Прогнозируется, что дизайн моделей iPhone 15 Pro будет немного усовершенствован. Apple представит более тонкие изогнутые рамки и новый корпус из титана, заменив нержавеющую сталь. Цветовая гамма включит серебристый, титаново-серый, черный и темно-синий оттенки. Поверхность титана будет матовой, в отличие от блестящей нержавеющей стали, и новые модели iPhone 15 Pro могут быть легче на 10 процентов.

Слухи об изменениях кнопок громкости не подтвердились, и изменений в этой области не ожидается. Вместо этого Apple планирует заменить переключатель звука кнопкой с несколькими функциями, аналогичной кнопке «Действие» на Apple Watch Ultra. В iOS 17 появились намеки на разнообразные функции этой кнопки, включая переход в бесшумный режим, запуск камеры, включение фонарика, активацию ярлыка, запуск режима фокусировки, приложения «Переводчик» и многие другие.

Модели iPhone 15 Pro также перейдут на USB-C, и слухи говорят, что они будут поддерживать более высокие скорости передачи данных по стандарту USB 3.2 (20 Гбит/с) или Thunderbolt (40 Гбит/с). Некоторые источники также утверждают, что определенные версии iPhone 15 (в основном, версии Pro) смогут заряжаться со скоростью до 35 Вт.

Apple улучшит широкоугольную и телеобъективную камеры в обеих моделях Pro, что приведет к лучшей производительности в условиях низкой освещенности. Однако основная камера на 48 мегапикселей останется без изменений. В iPhone 15 Pro Max появится новая возможность — функция масштабирования перископа для телеобъектива. Она позволит оптический зум достигнуть 5-6 крат.

Стандартные модели iPhone 15 будут работать на чипе A16, в то время как iPhone 15 Pro и Pro Max получат чип A17, изготовленный по новой 3-нанометровой технологии. Это принесет заметный прирост производительности и эффективности, а также увеличит время автономной работы.

Все модели iPhone 15 будут использовать одинаковый 5G-чип Qualcomm. Появились слухи о новом сверхширокополосном чипе «U2», который будет встроен в гарнитуру Vision Pro, представленную в следующем году. Модели Pro будут оснащены Wi-Fi 6E, самым современным протоколом Wi-Fi, работающим на частоте 6 ГГц. Возможно, будут доступны модели с до 2 ТБ встроенной памяти, а версии Pro будут иметь 8 ГБ ОЗУ, в отличие от 6 ГБ в предыдущих моделях Pro.

iPhone 15 Pro и Pro Max будут обладать обширным набором функций, что, возможно, приведет к небольшому повышению цен. По некоторым данным, Apple планирует увеличение цен, но точные цифры пока неизвестны. Новые модели, возможно, будут стоить на 100 долларов больше предыдущих: iPhone 15 Pro начнется с 1099 долларов, а iPhone 15 Pro Max — с 1199 долларов.

Apple Watch Series 9

В текущем году запланировано появление новых моделей Apple Watch, однако стоит не рассчитывать на кардинальные изменения. Новых дизайнерских решений или значимых функциональных дополнений в области здоровья ожидать не стоит.

Основное внимание в обновлении будет уделено внутренним компонентам, прежде всего, новому процессору. В планах — новый чип S9, основанный на технологии A15, и это будет первое существенное обновление для процессора Apple Watch с момента появления Apple Watch Series 6.

Производительность Apple Watch Series 9 будет улучшена, а также планируется увеличение времени автономной работы. Вероятно, Apple Watch Series 9 получит обновленный оптический датчик сердечного ритма и новый сверхширокополосный чип «U2», что существенно улучшит точность геолокации.

Для алюминиевой версии Series 9 может появиться новый розоватый вариант цвета, а компания, вероятно, намерена представить новый тип ремешка из тканого материала с магнитной застежкой. Также ходят слухи, что кожаные ремни могут постепенно уступить место более экологически чистым альтернативам.

Apple Watch Ultra 2

В 2023 году ожидается обновление для Apple Watch Ultra, однако значительных нововведений ожидать не стоит. Устройство будет оснащено тем же чипом S9, что и модели Apple Watch Series 9. Также планируется внедрение обновленного чипа Ultra Wideband и нового датчика сердечного ритма. Однако о возможных других функциях информации пока нет.

Один из источников высказал предположение, что второе поколение Apple Watch Ultra может быть более легким по сравнению с первым поколением. Но пока неясно, насколько это утверждение соответствует действительности. Также в планах возможное появление нового варианта цвета — по слухам, рассматривается вариант черного титанового оттенка.

USB-C AirPods

Ожидается, что AirPods Pro 2 получат чехол для зарядки с портом USB-C вместо текущего чехла с разъемом Lightning. Это изменение совпадет с внедрением порта USB-C в iPhone 15 вместо порта Lightning. Не предвидится других аппаратных изменений, так что ожидайте те же AirPods Pro 2, но с обновленным портом зарядки.



Новые чехлы для iPhone

По информации нескольких источников, Apple планирует отказаться от производства кожаных чехлов для линейки «iPhone 15» и вместо этого воспользуется более экологически чистым материалом. Согласно слухам, новый материал, возможно, получит название FineWoven и будет изготовлен из тканевого материала. Однако, пока неясно, подтвердится ли эта информация.