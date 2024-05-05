Оболочка One UI 6.1 появилась уже на 8,8 млн устройств Samsung

Samsung объявила о значительном успехе в распространении своей обновленной оболочки One UI 6.1 на широкий спектр устройств, охватывая не только смартфоны, но и планшеты.

Обновление было успешно установлено на огромное количество — 8,8 миллиона устройств, и это число даже не включает новые модели Galaxy S24.

Обновление One UI 6.1 было распространено на смартфоны линейки Galaxy S23, включая популярную модель S23 FE, а также на инновационные складные устройства Galaxy Z Fold 5 и Flip 5.

Кроме того, обновленная версия оболочки стала доступна и для планшетов Galaxy Tab S9. В ближайшем будущем обновление One UI 6.1 получат также модели Galaxy S22, а также ожидаемые складные устройства Galaxy Fold 4 и Flip 4. Обновление также будет доступно для владельцев планшетов Galaxy Tab S8.

По статистике Samsung, на данный момент обновление One UI 6.1 уже успело получить 80% проданных в Европе смартфонов Galaxy S23 Ultra, 75% складных устройств Z Fold 5 и 65% планшетов Galaxy Tab S9.