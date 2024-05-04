IGuides: обновление One UI 6.1 заметно тормозит экраны Samsung Galaxy S22 и Galaxy S21

Портал iGuides сообщает, что вышедшее в начале мая обновление One UI 6.1 на базе Android 14 вызывает проблемы с сенсорными экранами смартфонов Samsung Galaxy S22.

Пользователи заметили, что экраны стали менее отзывчивыми на касания после установки данного обновления. Жалобы поступают в основном от владельцев смартфонов серии Samsung Galaxy S22, но также были отмечены проблемы от пользователей Galaxy S21.

Причина проблемы не уточняется, однако Samsung уже приняла меры и отменила распространение этого обновления. Предполагается, что развертывание прошивки было приостановлено из-за проблем с загрузкой смартфонов и их разблокировкой в случае включения, что, вероятно, связано с проблемами в сенсорных экранах.

Само обновление One UI 6.1 предоставляло пользователям актуальную версию операционной системы Android 14 и функции искусственного интеллекта Galaxy AI. На данный момент прошивка была выпущена только в Южной Корее для моделей Galaxy S22 и S21.