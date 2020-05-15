Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова рассказала о новом способе мошенничества.

Сейчас киберспреступники связываются с клиентами банка и сообщают им, что их аккаунт пытались взломать.

После клиента просят установить приложение для удалённого управления смартфоном.

Если доверчивый клиент устанавливает приложение для удалённого доступа, то злоумышленники получают полный доступ ко всем учетным записям.

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.