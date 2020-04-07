Россиян предупредили о новом мошенничестве с банковскими картами

Новое мошенничество происходит с помощью популярной программы TeamViewer и ее подобных, имеющих доступ к устройству россиян.

Уязвимыми оказались пользователи карт Сбербанка, а предупреждают о новом виде мошенничества в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, пишут «РИА Новости».

Мошенники звонят на телефон и представляются сотрудниками финансовой службы безопасности Сбербанка.

Затем они говорят, что мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» подверглось попытке взлома. Более того, мошенники знают не только имя клиента, но и номер телефона, к которому и привязан СМС-банк.

А еще присылают СМС с номера 900, в котором содержится код, но называть его не просят. Далее мошенники призывают заблокировать карту, либо удалить вирус с помощью скачивания программы удаленного доступа типа TeamViewer, AnyDesk и других.

Это якобы необходимо по той причине, что прямо во время звонка хакеры пытаются взломать мобильное приложение.

Наивные пользователи скачивают программы, предоставляя доступ к своим смартфонам, которыми потом мошенники управляют удаленно.

Россиян призывают ни в коем случае не продолжать разговор, как только услышали, что с другой стороны вам представляются сотрудниками финансовой службы безопасности Сбербанка и предлагают заблокировать карту.

В таких случаях нужно заканчивать разговор и сообщить о случившемся в Сбербанк.