Nvidia решила проблему с перегревом GeForce RTX 3080 с помощью драйвера

В последние несколько дней появляется все больше сообщений о проблемах со стабильностью некоторых карт GeForce RTX 3080. Отчасти это было связано с аппаратными проблемами, такими как заявление EVGA, в котором говорилось, что определенный тип конденсатора был ответственен за увеличение количества сбоев для многих пользователей.

В статье «Лаборатории Игоря» все это объясняется тем, что большая часть проблемы может быть связана со смесью конденсаторов POSCAP и MLCC на задней стороне печатной платы под кристаллом графического процессора. С точки зрения непрофессионала, они просто недостаточно стабильны.

MSI, похоже, также признала эту проблему, негласно изменив дизайн своей GeForce RTX 3080 в соответствии с VideoCardz .

Однако, хотя это звучит как простое решение, это еще не все. До сих пор сообщалось о проблемах с другими картами, которые предлагают другое расположение конденсаторов.

Примечательно, что Nvidia только что выпустила новый драйвер для 30-й серии, улучшающий стабильность. Наряду с этим в сообщении на форуме было объявлено, что «в отношении дизайна партнерских досок наши партнеры регулярно настраивают свои дизайны, и мы тесно сотрудничаем с ними в этом процессе. Соответствующее количество групп POSCAP и MLCC может варьироваться в зависимости от дизайна и не обязательно указывает на качество».