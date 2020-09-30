Nvidia решила проблему с перегревом GeForce RTX 3080 с помощью драйвера

Меню
Поиск

USD/RUB: 79.68 EUR/RUB: 93.02 BTC/USD: 8756.9

30 октября : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Nvidia решила проблему с перегревом GeForce RTX 3080 с помощью драйвера

30.09.2020 11:55

В последние несколько дней появляется все больше сообщений о проблемах со стабильностью некоторых карт GeForce RTX 3080. Отчасти это было связано с аппаратными проблемами, такими как заявление EVGA, в котором говорилось, что определенный тип конденсатора был ответственен за увеличение количества сбоев для многих пользователей.

В статье «Лаборатории Игоря» все это объясняется тем, что большая часть проблемы может быть связана со смесью конденсаторов POSCAP и MLCC на задней стороне печатной платы под кристаллом графического процессора. С точки зрения непрофессионала, они просто недостаточно стабильны.

MSI, похоже, также признала эту проблему, негласно изменив дизайн своей GeForce RTX 3080 в соответствии с VideoCardz .

Однако, хотя это звучит как простое решение, это еще не все. До сих пор сообщалось о проблемах с другими картами, которые предлагают другое расположение конденсаторов.

Примечательно, что Nvidia только что выпустила новый драйвер для 30-й серии, улучшающий стабильность. Наряду с этим в сообщении на форуме было объявлено, что «в отношении дизайна партнерских досок наши партнеры регулярно настраивают свои дизайны, и мы тесно сотрудничаем с ними в этом процессе. Соответствующее количество групп POSCAP и MLCC может варьироваться в зависимости от дизайна и не обязательно указывает на качество».

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги