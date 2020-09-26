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Владельцы RTX 3080 столкнулись с серьезными проблемами

26.09.2020 11:57

EVGA подтвердила, что проблемы с определенным типом конденсатора являются источником растущего числа сообщений о сбоях, связанных с заводскими разгоном видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080.

Эти конденсаторы были названы в недавней статье издания Igor’s Lab как вероятный источник проблем, которые вызвали жалобы на различных форумах и Reddit по поводу необъяснимых сбоев RTX 3080 и черных экранов.

Заявление EVGA, представленное в форме сообщения на форуме, ссылается на собственные проблемы с конденсаторами в ее конструкции и почти подтверждает, что конденсаторы могут играть определенную роль в недавних отчетах:

«Привет всем! Недавно была дискуссия о серии EVGA GeForce RTX 3080. Во время тестирования контроля качества массового производства мы обнаружили, что полное решение с 6 POSCAP не может пройти тестирование в реальных приложениях. Потребовалась почти неделя исследований и разработок, чтобы найти причину и уменьшить POSCAPs 4 и добавить 20 MLCC перед отправкой, именно поэтому EVGA GeForce RTX 3080 серия FTW3 была задержана на старте».

Ранее на этой неделе начали распространяться сообщения о том, что некоторые из новых видеокарт Nvidia RTX 3080 дают сбой во время игровых сессий, а проблемы со стабильностью в основном наблюдались в то время, когда некоторые сторонние видеокарты достигали или превышали 2,0 ГГц. Примечательно, что это диапазон заводского разгона большинства сторонних RTX 3080. Понижение частоты затронутых карт вручную на ~ 100 МГц, похоже, исправило черный экран RTX 3080, но это основано на неофициальных данных.

Собственные модели Nvidia RTX 3080 FE, которые достигают только 1,71 ГГц, не подвержены сбоям.

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