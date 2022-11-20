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NVIDIA пообещала возместить все траты владельцам RTX 4090 с расплавленными кабелями

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NVIDIA долго не комментировала информацию о сгоревших контактах питания видеокарт GeForce RTX 4090.

После старта продаж GeForce RTX 4090 на глобальном рынке стали появляться жалобы о сгоревших контактах у самой дорогой видеокарты.

В NVIDIA не спешили комментировать данное событие, но накануне представительство компании написало, что они разобрались в неприятной ситуации.

Причина подгоревших контактов связана с некачественным подключением разъёма питания.

Также было отмечено, что таких случаев очень мало — около 50, что оказалось менее 1% от общих продаж GeForce RTX 4090.

После заявления в компании сказали, что окажут гарантийную поддержку владельцам видеокарт, даже если они были приобретены у партнёров.

 

В Nvidia наконец-то объяснили причину оплавления контактов на GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090 Nvidia
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