NVIDIA пообещала возместить все траты владельцам RTX 4090 с расплавленными кабелями

NVIDIA долго не комментировала информацию о сгоревших контактах питания видеокарт GeForce RTX 4090.

После старта продаж GeForce RTX 4090 на глобальном рынке стали появляться жалобы о сгоревших контактах у самой дорогой видеокарты.

В NVIDIA не спешили комментировать данное событие, но накануне представительство компании написало, что они разобрались в неприятной ситуации.

Причина подгоревших контактов связана с некачественным подключением разъёма питания.

Также было отмечено, что таких случаев очень мало — около 50, что оказалось менее 1% от общих продаж GeForce RTX 4090.

После заявления в компании сказали, что окажут гарантийную поддержку владельцам видеокарт, даже если они были приобретены у партнёров.