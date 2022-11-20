В Nvidia наконец-то объяснили причину оплавления контактов на GeForce RTX 4090

В сети поступали жалобы по поводу оплавления разъёмов видеокарты GeForce RTX 4090, этих случаев было не очень много и по началу их в Nvidia не комментировали.

Главный офис Nvidia прокомментировал ситуацию с оплавлением разъёмов питания видеокарты RTX 4090.

Было сказано, что таких случаев было около 50, и все они были изучены производителем.

Представительство написало, что в основном оплавление разъёмов было из-за плохого контакта питания видеокарты. В Nvidia порекомендовали вначале подключать разъем питания, чтобы убедится, что он хорошо закреплен, а потом подключать видеокарту к материнской плате.

С такими же выводами выступили ранее авторы GamersNexus, они также предположили, что в разъем мог попасть мусор, но тогда даже качественное подключение не гарантирует, что разъем не оплавится.

Если исходить, что всего было около 50 случаев оплавленных разъёмов, то проблема имеется всего у 0,05-0,1% всех проданных GeForce RTX 4090.

Но тут стоит отметить, что такой проблемы вовсе не было в RTX 3090 Ti с разъёмом питания 12VHPWR.